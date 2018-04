Sensationele derbyzege e-sporter Bouhuijzen: 'NOAD noemen ze dat in Breda'

E-DIVISIEZondag staat de derby tussen NAC en Willem II op het programma. Een deel van het voorwerk werd deze week gedaan in de e-divisie. De digitale sporter van NAC, Menno Bouhuijzen is inmiddels de cultheld van de e-divisie en zal na dit duel nog populairder zijn in Breda. Bouhuijzen won in de laatste minuut. ,,Mooier wordt het niet voor mij."

Bouhuijzen begon, in tegenstelling tot zijn Tilburgse tegenstander Daniël Kuipers, met één speler in het team die ook daadwerkelijk in het shirt van zijn club actief is. Spits Thierry Ambrose is topscorer van de digitale tak van de Bredanaars en geniet het volledige vertrouwen. Voor de camera's van FOX Sports lichtte Bouhuijzen die keuze toe. ,,Ik wil gewoon het liefst winnen door een goal van Ambrose."

Matige start

Het begin van Bouhuijzen was matig. Na amper vier minuten ging het mis en enkele minuten later stond hij met 1-3 achter. Nog voor rust maakte NAC echter gelijk. Willem II leek echter aan het langste eind te trekken door diep in de tweede helft 4-3 te maken. ,,Het begin was heel moeizaam, ze vlogen er allemaal in."

Onverstoorbaar ging Bouhuijzen op jacht naar de gelijkmaker, terwijl de tijd weg bleef tikken. Tot grote frustratie van tegenstander Kuijpers werd het vlak voor tijd dan toch weer gelijk. Een sensationele ontknoping die nog niet ten einde was, want het was Ambrose die er nog voor zorgde dat de punten mee naar Breda werden genomen.

Biertje

,,Mooier wordt het niet voor mij. Nu kan ik net zo goed stoppen. Ik gaf niet op en dacht: het is nog vroeg. Daarna gaat het meezitten, dat zag je wel bij die laatste goal. NOAD (Nooit opgeven, altijd doorzetten, red.) noemen ze dat in Breda." Bouhuijzen had ook nog een boodschap aan de fans: ,,Drink er een biertje op."