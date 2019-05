Seizoenkaartprijzen NAC omlaag bij degradatie

Het nieuwe seizoen, waarin veel anders zal zijn, werpt zijn schaduw vooruit. Zo heeft NAC zaterdag 28 juli gereserveerd voor de jaarlijkse open dag in en rond het Rat Verlegh Stadion. Een dag eerder oefent de club tegen een nog onbekende tegenstander. De Zundertse selectie is op 29 juni de eerste sparringpartner van de oefencampagne.

In het verlengde daarvan is de clubraad door NAC ingelicht dat de trouwe bezoekers voor de eerste divisie, die op 9 augustus van start gaat, mogen rekenen op een reductie van 7,5 procent op de seizoenkaarten. De supporters kunnen ook van de optie gebruik maken om de korting te doneren aan de jeugdopleiding van NAC. Een soortgelijk pakket wordt overwogen om de sponsoren aan te bieden. Op eredivisieniveau blijven de prijzen gelijk, dat is exclusief de landelijke btw-verhoging van drie procent.

Clubrecord

Dit seizoen verkocht NAC ongeveer 15.500 seizoenkaarten, een clubrecord. In de twee jaar eerste divisie (2015-2017) waren dat er steeds 12.000 abonnementen.

Wat betreft het duel met Heerenveen zondag wordt NAC in het uitvak, dat plaats biedt aan 1.200 mensen, bijgestaan door tenminste 240 supporters die bereid zijn de lange busreis naar Friesland te maken.

In de geschiedenis van de eredivisie zegevierden de Bredanaars viermaal in Heerenveen: 1993/1994 (1-3), 1996/1997 (0-1), 2002/2003 (0-2) en 2003/2004 (3-4). Sindsdien verloor het tien van dertien competitieduels en speelde het drie keer gelijk in het Abe Lenstra Stadion.