Scorende Van Anholt: ‘Deed iets doms, daarom extra blij met doelpunt’

,,Ik hikte er al een tijdje tegenaan. Excelsior-uit is onterecht een doelpunt afgekeurd, want dat was geen buitenspel. NEC-uit kwam ik voor een leeg doel verkeerd uit, maar dan nog moet ik de bal met links binnentrappen. Vandaag (gisteren, red.) nam ik 'm goed mee en schoot ik tegendraads met de wreef. Ik zag dat de keeper behoorlijk richting mijn kant stond, dus als ik de bal hard zou raken, zou hij erin gaan."

Zo geschiedde voor Van Anholt, die tegen Roda evenals drie dagen eerder in de Kuip als rechtsback speelde. Een smetje op de zege is de weggegeven penalty. ,,Een speler snijdt bij ons binnen langs en tikt de bal te ver voor zich uit. Ik wilde een teamgenoot helpen en deed iets doms. Daarom ben ik extra blij dat ik de 3-1 kon maken. Het had ook zomaar 7-1 kunnen worden, want we creëerden ontzettend veel kansen", zegt Van Anholt, die blij was met de reactie van het team na het debacle bij Feyenoord in de halve finales van de beker. ,,SC Cambuur-uit wordt vrijdag een mooie graadmeter. Ik ben benieuwd hoe wij ons daartegen wapenen."