Scorende spits Stokkers: ‘Als ik het vertrouwen beloon met goals, dan kan de trainer niet om mij heen’

videoOp zijn rug prijkt niet langer het nummer 9, toch stond Finn Stokkers zaterdagavond in de basis bij NAC én scoorde de spits. ,,Zolang er geen nieuw iemand is en ik mag spelen, moet ik dat belonen met goals. Dat heb ik nu gedaan.”

Stokkers heeft voorlopig een streepje voor op zijn concurrent Sydney van Hooijdonk, die tegen Jong AZ (6-1) niet fit was en daarom ontbrak. Daarnaast is spits Nick Venema gehuurd en circuleren er nog meer namen voor de Bredase aanvalslinie. ,,Ik heb het in eigen hand”, zo ziet Stokkers het. ,,Als ik het vertrouwen beloon met goals, dan kan de trainer niet meer om mij heen.” Voorlopig geniet hij dat vertrouwen. ,,Dat is fijn. Ik ben destijds naar NAC gekomen om te spelen en om mee te doen om het kampioenschap. Hopelijk gaan we dat dit seizoen doen.”

Het rugnummer 9 heeft hij moeten inleveren. Dat is nu vrij, voor een eventuele nieuwe aanvaller. Stokkers speelt nu met 19. ,,Het is een beetje raar voor de buitenwereld, maar mij maakt het niet uit welk nummer ik heb. Als ik maar speel en als ik maar scoor. Daar ga ik me op focussen dit seizoen."

Het lukte tegen Jong AZ: Stokkers was na een fraaie aanval en dito steekpass van Malone de maker van de 3-0. ,,Ik wilde echt heel graag scoren, was nadrukkelijk op zoek naar een goal. Dat is gelukkig ook gelukt. Ik was nog dichtbij een tweede, maar die ging er helaas niet in.”

