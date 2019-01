Scorende Kastaneer geeft NAC meer smoelwerk

Volgens de NAC-aanvaller had er meer ingezeten vrijdagavond. Hij wilde de povere eerste helft, die hij vanaf de bank gadesloeg, niet aan het behoudende spelconcept ophangen. ,,Ik denk niet dat het aan het systeem ligt. Tegen Vitesse en Heerenveen hebben we bewezen dat het ook goed ging. Ik denk dat het goed is dat je kan switchen van systeem. Dat het gelijk staat en beter gaat. Misschien begint de trainer volgende week (De Graafschap) met 4-3-3 en eindigen we met 5-3-2 en winnen we wel. Dan gaat u weer dezelfde vraag stellen, wat is dan goed? Ik heb geen voorkeur.”