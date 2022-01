Scoren blijft het grote probleem van puik NAC

NAC met Bannis én Haye tegen FC Volendam: ‘Hij is nog steeds gemoti­veerd’

Hij is erbij. Edwin de Graaf spreekt de woorden uit met een mix van blijdschap en opluchting. ,,Voor ons is Bannis een aanwinst. Sowieso. Sinds de zomer zoeken we een spits. We hoeven niet meer te schuiven met een middenvelder. Tuurlijk ben ik blij.”

13 januari