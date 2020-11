Scoren alleen blijkt niet genoeg om dé spits van NAC te zijn

NAC hoopt dat Riera weer de oude Riera wordt

23 november Twee dagen na de zege op FC Eindhoven houdt de spitspositie (Mario Bilate of Sydney van Hooijdonk) de gemoederen nog altijd bezig, is het vlakke spel van de aankopen Dion Malone en Lex Immers een punt van discussie en wekt huurling Nick Venema verbazing met zijn vele balverlies. Een topnotering in de hitlijst ‘NACpraat’ is er inmiddels ook voor Roger Riera.