column ,,Soms moet ik met meel in de mond praten, want ik wil niet dat alles morgen in de krant staat.” We gaan het in deze column niet hebben over de niet te traceren klompen goud aan afkoopsommen, tekengelden en oprotpremie’s die met grote regelmaat, soms volkomen onterecht, zijn uitgekeerd. Evenmin gaan we dieper in op de opmerking van NAC’s algemeen directeur Mattijs Manders die een achttiende plaats afdoet als ‘scorebordjournalistiek’. Achttiende! Na een kwart seizoen! Dat lijkt me wel degelijk een ijkpunt.

Zijn onvermogen om dichtgetimmerde contracten - Robin Schouten, een lachertje - op te stellen, plus de mislukte pogingen om assistkoning Mounir el Allouchi en topscorer Sydney van Hooijdonk binnenboord te houden, benoemen we in dit cursiefje vooralsnog niet. De, nooit gedane, aangifte tegen de hordes bloeddorstige NAC-hooligans of zijn hotline met souffleur Jeffrey van As laten we ook onbesproken.

Fatsoen

Verder zwijgen we over het feit dat hij zijn trainer midden in het seizoen naar diens optrekje op Ibiza liet vertrekken om daar later zélf, samen met de nieuwe technisch directeur, naar toe te vliegen. Dit omdat diezelfde oefenmeester én vriend van Manders niet het fatsoen had zijn nieuwe baas, Ton Lokhoff, op te zoeken in Breda. Daarmee werd trouwens voorgoed een onwerkbare situatie gecreëerd.

Met geen woord reppen we over een onbetaalbaar en megalomaan nieuw stadion. En als laatste zwijgen we over het broodmagere en slappe excuus dat ‘niet iedere NAC-supporter schorriemorrie is’, waar de fier klap op klap incasserende Yellow Army het dan maar mee moet doen. Nee, laten we dat pad niet op gaan.

De waarheid

Laten we ons vooral concentreren op de met-meel-in-de-mond-uitspraak die Manders deed op de door de clubraad georganiseerde forumavond van jongstleden maandag. Het citaat doet vermoeden dat de man veel te verbergen heeft, anders zeg je zoiets niet. Als belangrijkste niet-voetballende functionaris van het grote instituut dat de Bredase voetbalclub is, weet je dat al je woorden gewogen worden. Om een voorbeeld te geven: ik hoor het Edwin van de Sar, in dezelfde functie bij Ajax, nog niet zeggen. U wel? Juist deze uitspraak bewijst dat de man een vijand van de waarheid is.