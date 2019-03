Schuldbewuste Te Vrede: ‘Ik moet de goals maken, dan staan we hier heel anders’

Mitchell te Vrede stak de hand in eigen boezem na het gelijkspel tegen VVV-Venlo (1-1). De NAC-spits vond dat hij zijn ploeg aan drie punten had moeten helpen. ,,Ik moet de goals maken, dan staan we hier heel anders.”

Op de vraag waar het vandaag aan lag, antwoordde hij duidelijk: ,,Met name aan de twee kansen die ik krijg. Vooral die op het laatst, waar ik 'm kon beslissen. En ik kon ons op 1-0 brengen. Die twee kansen gaan er niet in, daarmee hadden we toch de wedstrijd over de streep kunnen trekken. Dat is vervelend.”

,,Ik schiet 'm gewoon niet goed in”, zei hij tegenover FOX Sports over het moment vlak voor tijd, waar hij door Lundqvist oog in oog met VVV-keeper Unnerstall werd gezet, maar faalde. ,,Ook mijn kopbal redt hij. Een goede redding. Daarnaast kregen we ook in de eerste helft wat kansjes: een paar schoten net naast. Dat is pech.”