Schuldbewuste Sporkslede baalt van fout: ‘Het valt net niet onze kant op’

Door een toevalstreffer van Angeliño ging NAC na een klein kwartier volstrekt tegen de verhoudingen in aan de leiding. Geklungel van Sporkslede zorgde ervoor dat de stand nog geen zestig tellen later alweer in evenwicht was en daar had de rechtsback flink de pest in. ,,In onze situatie is die gelukkige 0-1 net wat je nodig hebt. Dan is het enorm balen voor mezelf en voor het team dat ik zo’n fout maak. Daar neem ik alle verantwoordelijkheid voor en dat heb ik de jongens net ook gezegd.”

Quote Voor zo'n fout neem ik alle ver­ant­woor­de­lijk­heid en dat heb ik de jongens net ook gezegd. Fabian Sporkslede

Ondanks het verlies was er enigszins sprake van herstel voor de enorme zeperd van vorige week tegen Ajax, zo stelde Sporsklede. ,,We hebben goed weerstand geboden aan een ploeg als Heracles, maar een nederlaag blijft een nederlaag. Een resultaat zat er in, maar het valt op dit moment allemaal net niet onze kant op.”

Penaltymoment