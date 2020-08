Schouten over spelen in het stadion: ‘Apart, maar publiek geeft je toch extra energie’

,,Zwaar. De beentjes zijn goed vermoeid, maar wel lekker”, antwoordde Schouten op de vraag hoe het voelde om weer eens negentig minuten te spelen. Hij was redelijk tevreden met zijn eigen optreden. Dat moet goed aanvoelen. ,,Voor iedereen was het niet lekker om ineens te stoppen”, doelde hij op de coronastop. ,,Maar voor mij was het ook extra zuur. Ik zat er goed in, ik had in de eerste seizoenshelft veel wissel gezeten en mocht na de winterstop veel minuten maken.”

Schouten vond het fijn om weer eens in het stadion te spelen, ook al was dat in verband met alle maatregelen gevuld met slechts een man of achthonderd. ,,Het is apart. Maar aan de andere kant wel lekker. Wedstrijden op het trainingscomplex in Zundert zijn toch anders. Daar zijn we elke dag, daar trainen we en is de ambiance anders. Het publiek in het stadion maakte hier en daar geluid, dat geeft toch het gevoel dat je voor wat mensen aan het voetballen bent. Natuurlijk is het anders. Maar op bepaalde momenten, als we druk zetten met het team, hoor je de mensen. Hoe je het ook wendt of keert, dat geeft extra energie.”