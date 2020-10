Schouten na volgende zeperd van NAC: ‘Oktobermaand heel snel vergeten’

Juist in de maand van de toppers, oktober, stort het bij NAC in als een kaartenhuis. De opgedane voorsprong wordt een aardige achterstand. Tegen NEC leed de ploeg de derde competitienederlaag op rij. Terwijl NAC de ploeg was die weer op oorlogsterkte was en NEC juist door corona heel wat basisspelers miste. ,,Het was niet goed vandaag”, zag ook Schouten. ,,In de eerste helft konden we NEC nog wel terugdringen, maar kwamen we niet tot kansen. We hebben hun keeper niet echt getest.”