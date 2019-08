Schouten kijkt uit naar vol stadion: ‘NAC is de vijfde club van Nederland, dat is toch mooi?’

,,Ik kijk er enorm uit”, zegt Robin Schouten, de rechtsback die bij de seizoenstart van NAC de voorkeur kreeg ten opzichte van Pele van Anholt. Vandaag (20.00 uur) beleeft de Alkmaarder zijn vuurdoop in het Rat Verlegh Stadion dat tot de nok toe gevuld zal zijn voor de ontmoeting met kleine broer Helmond Sport. ,,Voor mij is het ergens ook bijzonder. Ik ben nu 21 en heb nooit voor dit soort aantallen gespeeld met zoveel publiek dat achter me staat.”