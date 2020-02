Schouten in de bres voor NAC-spits Stokkers: ‘Hij doet honderd procent zijn best om die bal erin te schieten’

,,We hebben de wedstrijd op zich gedomineerd. Dat hebben we vaker gedaan na de winterstop, maar het resulteert te weinig in doelpunten bij ons. Dat is op dit moment het probleem”, zegt Robin Schouten, die in zijn eentje zowat de hele rechterkant bestrijkt. ,,Hoe kan je dat oplossen? Dat is moeilijk. We creëren misschien ook te weinig echte kansen uit ons veldspel, daar ligt een verbeterpunt.”

Schouten neemt zijn tijd, denkt na en komt met een soortgelijke opmerking waarmee Jan Paul Van Hecke ook kwam na het gelijkspel bij Excelsior. ,,Niemand mist expres een kans. Volgens mij gleed die jongen van Oss uit toen Stokkers één op één ging, dat is gewoon pech. Het gaat niet om de namen. Iedereen kan daar lopen. Hij doet honderd procent zijn best om die bal erin te schieten.”

In twaalf wedstrijden is Schouten toch al goed voor vijf assists waarvan vier na de winterstop. Onder Peter Hyballa wordt in aanvallend opzicht nog meer verwacht van de rechtsback. ,,Sydney van Hooijdonk moest zijn rol vinden door aan de rechterkant blijven, maar ook weer de spits in te duiken. Ik moest de hele rechterkant bestrijken, dat was het idee. De trainer wil dat ik wat hoger sta.”