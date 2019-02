Schorsing NAC-aanvoerder Koch, blessures Gersbach en Van Hooijdonk

Het is ook hoogst onzeker of Alex Gersbach in Arnhem van de partij is. De linksback viel zaterdag uit met een hersenschudding, zijn vervanger Greg Leigh kende een verdienstelijke avond. Sydney van Hooijdonk tenslotte liep met de onder 19 van NAC een zware enkelblessure op in het duel met Feyenoord dat eindigde in 1-1, de spits nam het enige doelpunt voor zijn rekening.