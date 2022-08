Schorsing De Rooij biedt andere NAC-aanvallers onverwacht snelle kans

De rode kaart van Kaj de Rooij in het duel NAC - Helmond Sport (1-0) kan een kleine kettingreactie teweeg brengen. Want hoewel op papier alle posities in de voorhoede dubbel bezet zijn, is Robert Molenaar begin augustus enigszins beperkt in zijn mogelijkheden om de voor één duel geschorste rechtsbuiten te vervangen.