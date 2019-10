Scheidsrechter Siemen Mulder scherprechter speels NAC

Het is verleidelijk om het op deze plek over een scheidsrechter te hebben die, als hij in Breda over straat zou lopen, op klaarlichte dag gelyncht wordt. De oorsprong ligt in het ontspoorde duel NAC - FC Twente eind 2017, met een nasleep bij het tuchtcollege vanwege de rode kaart van toenmalig NAC-trainer Stijn Vreven. Zijn naam noemen en hem opvoeren als de boosdoener van de nederlaag (4-2) in het diepe zuiden van Limburg is onontkomelijk. Het doet echter ook afbreuk aan een NAC dat slecht is voor het hart, maar vermakelijk en onderhoudend om het weekend mee in te luiden.