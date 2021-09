Scheidsrechter Pijper keurde gelijkmaker NAC tegen Ajax af in 1973: ‘En toen moest-ie op de loop’

Het toen nog ‘rustige en lankmoedige’ NAC-publiek ging in 1973 boos achter arbiter Pijper aan. Maar of de man ook als eerste ‘de singel in’ moest, is de vraag.

Bijna vijftig jaar na dato zou het volgens Addy Brouwers (75) zomaar kunnen dat herinneringen aan wat gebeurde op de 16e september van het jaar 1973 enigszins ‘verfraaid’ zijn. Hem is bijvoorbeeld bijgebleven dat scheidsrechter Henk Pijper zich vooral zorgen maakte over zijn pak. ,,Dat moest netjes blijven omdat-ie het had geleend van zijn broer.”

Maar of het ook een feitelijk detail is? Brouwers durft er zijn handen niet voor in het vuur te steken. Zoals er nog altijd veel vraagtekens zijn bij wat er er zich die middag precies heeft afgespeeld in en rond het NAC-stadion aan de Beatrixstraat.

De feiten

Feit is dat die zondagmiddag draaide rond de afgekeurde late gelijkmaker van Piet van Dijk in de wedstrijd NAC-Ajax. Wat ook zeker is, is dat de 45-jarige arbiter uit Vlaardingen een half uurtje later moest rennen om aan een volkswoede te ontsnappen. Of zoals Bertus Quaars het kort maar bondig samenvat: ‘Hij moest op de loop’.

Het Ajax van Ruud Krol, Wim Suurbier, Piet Keizer, Johan Neeskens en Barry Hulshoff had voor rust een 0-2-voorsprong genomen. NAC trok de zaak via treffers van Quaars en Van Dijk weer recht. Suurbier maakt vervolgens de 2-3, waarna Van Dijk in de laatste minuut de gelijkmaker binnen lijkt te tikken. ‘Lijkt’, want scheidsrechter Henk Pijper blijkt de treffer afgekeurd te hebben. Althans, dat was al snel de conclusie nadat de man pardoes het veld had verlaten. Want een fluitsignaal zegt niemand gehoord te hebben.

In de krant van toen, geeft Pijper los van elkaar twee redenen waarom hij de treffer wel af moest keuren. ,,Een overtreding van Van Dijk op Hulshoff”, zegt hij de ene keer. ,,Het was reeds tijd. Het doelpunt viel nadat ik had afgefloten”, heet het op een ander moment.

Mistige uitspraken

Het waren deze mistige uitspraken, die heel NAC in woede achterliet. ,,Als het al een overtreding was, was het er één in de categorie van: je kunt er voor fluiten. Maar meer ook niet”, zegt Brouwers. Volgens Aty Graaumans, de man met het volgens velen scherpste geheugen als het gaat om die periode, scoorde Van Dijk uit een soort scrimmage. ,,Een wanhoopsoffensief dat wel, maar volgens mij heeft-ie ons gewoon genaaid.”

Pijper ontkende dat laatste stellig. ,,Moest ik dan gaan marchanderen met de regels”, zo verdedigde hij zich.

Hoe het ook zij, Breda was in woede ontstoken en Pijpers en zijn beide assistenten moesten strak in het pak rennend met hun tas in de hand via het hoofdveld met behulp van de politie een veilig heenkomen zien te vinden richting de Irenestraat. De door de Hermandad geregelde vluchtauto bleek er nog niet zijn, waardoor de heren in een wit Kevertje werden gepropt. Daar stopte de achtervolging, maar nog niet de boosheid.

Volledig scherm Een witte Kever werd omgetoverd tot vluchtauto voor Henk Pijper. © Johan van Gurp/collectie Stadsarchief Breda

Kwalijke reputatie

De Stem spreekt haar verwondering uit over het feit dat het anders zo ‘uitermate rustige en lankmoedige’ NAC-publiek bezig is een kwalijke reputatie op te bouwen. In mei van dat jaar ging het ook mis na een wedstrijd tegen FC Den Haag. Scheidsrechter Jan Keizer was toen de kwaaie pier.

Of die zondag in september het beginpunt is geweest van de unieke, tegelijkertijd felle en creatieve supporterscultuur bij NAC durft ‘archivaris’ John de Leeuw niet te zeggen. Het kan volgens hem goed zijn dat toen ook de klassieker ‘Hij gaat de singel in!’, is geboren. ,,Maar het kan ook een ander moment geweest zijn.”

Graaumans denkt bijvoorbeeld aan de eerder aangehaalde wedstrijd tegen FC Den Haag. ,,Aad Mansveld provoceerde de boel toen wel zo dat de supporters voor het clubcafé Cordial achter hem aan gingen. De bekende Bredase uitsmijter Ted van Duuren heeft erger voorkomen. Het kan best zijn dat ze Mansveld toen de singel in wilden kieperen.”

Een ding is wel zeker. Pas twee jaar later, na het plaatsen van de lichtmasten werd het echte ‘Avondje NAC’ geboren. ,,Vanaf toen veranderde de beleving totaal”, weet Graaumans. ,,Alles werd feller. Zowel wij als de supporters.”

‘Pienantie’

En scheidsrechter Pijper? ,,Die floot in het voorjaar van 1976 nog één keer een thuiswedstrijd van NAC. Kort voor tijd gaf hij NAC een penalty die Graaumans strak binnenschoot. ,,De man zal opgelucht geweest zijn, maar het was in ieder geval een zuivere pienantie”, verzekert de verdediger. Die dag kon Pijper dan ook in alle rust huiswaarts keren.