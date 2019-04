Scheids trapt erin, VAR ziet fopduik El Allouchi wél: ‘Hij schaafde mijn voet, maar het was geen penalty’

De middenvelder zocht een kwartier voor tijd opzichtig naar een strafschop in de hoop NAC, dat op 1-1 bleef steken tegen VVV-Venlo, de zo noodzakelijke drie punten te geven. ,,Hij deed het goed, ik trapte er ook in", zei Mitchell te Vrede over de duikvlucht van El Allouchi. Scheidsrechter Edwin van de Graaf wees gedecideerd naar de stip, zonder de videoscheidsrechter was die dubieuze beslissing nimmer herroepen. ,,We staan op 1-1 en ik ging intuïtief naar de grond. De verdediger schaafde mijn voet, maar het was geen penalty. Daar ben ik eerlijk in. Dit soort dingen gebeuren, soms moet je risico's nemen.”



Drie minuten na zijn eerste prent volgde een tweede gele kaart voor El Allouchi. Juist in een fase dat NAC, ingegeven door de rake kopbal van Greg Leigh, met man en macht een gat in de Venlose muur probeerde te forceren. ,,Ik ging vol voor de bal en trok mijn been nog terug. Die tweede kaart is onterecht. Wat de scheids zei? Niks. Accepteren en doorgaan.”



De speler kreeg bijval van zijn trainer. ,,Met de eerste geel heb ik geen problemen. Bij de tweede was Mounir iets te enthousiast. Niet slim, maar hij wilde volle bak iets afdwingen." De VAR mag een arbiter bij een twijfelachtige gele kaart, in tegenstelling tot bij andere foutieve waarnemingen zoals een penalty, niet influisteren.