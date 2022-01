SC Heerenveen meldt zich bij NAC voor Haye

Technisch manager Ferry de Haan bevestigt zondagavond namens de Friezen dat Haye een doelwit is. ,,We hebben nog geen bod uitgebracht, maar we hebben ons wel gemeld bij NAC. Dat is de status.” De Haan geeft verder aan dat hij hoopt dat de clubs eruit kunnen komen. ,,We zijn in gesprek met NAC en de komende tijd zal moeten blijken of het een kans van slagen heeft.”