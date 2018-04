Sadiq Umar zorgt voor slapeloze nachten bij gekortwiekt Willem II

'El Allouchi bewijst het gelijk van Vreven'

8 april Mounir El Allouchi was ook volgens Vitesse-trainer Henk Fraser weer de pain in the ass voor de tegenstander. ,,We hadden moeite met zijn rol”, zei de verliezende coach. ,,Hij kwam steeds naar binnen als een extra middenvelder waardoor Angeliño erover heen kon komen.”