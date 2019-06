Ruud Brood: ‘NAC heeft altijd een streepje voor’

De meeste gestelde vraag aan Ruud Brood bij de start van de voorbereiding van NAC woensdagochtend? ,,Waarom duurde het zo lang?”, zegt Brood. Het mondeling akkoord, een nieuw tweejarig contract, was tot gisteren niet bezegeld met een krabbel. Dat is van latere zorg. ,,We zijn pas laat in gesprek gegaan. Het heeft de nodige tijd in beslag genomen en daarom wat langer geduurd. Dat kan, hoewel het niet ideaal is.”