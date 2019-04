Ruud Brood: ‘Dat ziet het publiek graag: iemand die alles geeft en ook aan het teambelang denkt’

Het leven lacht Ruud Brood toe. ,,De ochtend na Excelsior ging ik om zeven uur de deur uit en stond iemand in de straat te schreeuwen: ‘Ge-wel-dig, gefeliciteerd hè...’ ­Iedereen leeft mee, ook in Gorinchem”, zegt de Gorkumse NAC-trainer. ,,Gaan we met een gelijkspel weg uit Rotterdam, blijft het moeilijk. Nu kunnen we door, het was een cruciale zege.”