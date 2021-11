Rutten mist beleving en beweging bij NAC: ‘Al stonden we nu nog op het veld, dan was ie er niet in gegaan’

video‘Gewoon slecht’ noemt Moreno Rutten het gelijkspel van NAC tegen Jong FC Utrecht. Nooit had de back het gevoel dat zijn ploeg recht had op een overwinning. ,,Ik had eerder het gevoel dat het de andere kant op zou vallen.”

,,We wilden de lijn naar boven inzetten, daar is denk ik Jong Utrecht een perfecte tegenstander voor, maar dat hebben we nagelaten. Je kunt er alle clichés op loslaten; Jong-ploeg, leeg stadion, maar dat mag allemaal geen excuus zijn. Wat er allemaal mis ging? We kunnen beter opnoemen wat er goed ging, dan zijn we eerder klaar”, klinkt het kritisch uit de mond van de rechtsback.

Rutten zag dat het heel statisch was in balbezit. ,,Er was zo weinig beleving en ook beweging. Ik weet echt niet waar het aan ligt. Die twaalfde plek? Als ik heel eerlijk ben, kijk ik niet meer naar de stand. Het is NAC onwaardig. Eerst maar eens wat potjes winnen, dan pas ga ik weer op Teletekst kijken.”

In de slotfase probeerde NAC met opportunistisch spel nog wat voor elkaar te krijgen. ,,Misschien valt ie dan nog goed. Maar al zouden we nu nog op het veld staan, dan zou ie er nog steeds niet in gaan. Zo'n wedstrijd was het.” Rutten vindt dat er goed gekeken moet worden naar de organisatie van zijn ploeg. ,,Tegen Jong-ploegen ben je normaliter fysiek sterker, maar als je niet in de duels komt, heb je daar niks aan. De afstand tussen de linies was veel te groot.”

Het spelen in een leeg stadion, noemt hij verschrikkelijk. ,,Iedereen vindt dat: supporters, spelers. Er zijn geen andere woorden voor. Maar we hebben er mee te dealen. Daar moeten we maar eens overheen stappen.”

Bekijk hier het interview: