Rutten blij met snel antwoord NAC na zeldzaam slippertje: ‘Ik hoefde er alleen tegenaan te lopen’

videoVoor NAC betekende de thuiswedstrijd tegen Jong PSV zaterdag vijf op een rij (2-1). Een uitmuntende start van het seizoen. Moreno Rutten was de meest besproken man in Breda.

Hij ging vroeg in de wedstrijd in de fout en herstelde dat slippertje meteen met een treffer. ,,Ik ging de sprint te laat aan”, trekt Rutten het boetekleed aan. Al na vijf minuten ontsnapte zijn directe tegenstander Nigel Thomas aan zijn aandacht. ,,Een bal vanaf de rechterflank, waarna mijn man voor me langs glipt. Ik had eerder moeten anticiperen. Mijn fout, dat reken ik mezelf aan.”

Desondanks was het nota bene Rutten die gelijk orde op zaken stelde. ,,Ik zag de bal naar de zijkant gespeeld worden, waar Sydney naartoe was uitgeweken. En ik weet dat hij een fantastische trap heeft. Ik hoefde er alleen maar tegenaan te lopen.”

Kritisch op spel

Of de vraag of het te streng is het duel met Jong PSV als matig te beoordelen, antwoord Rutten zelfkritisch. ,,Dat is zeker niet te streng. En ik vond het afgelopen maandag ook al niet best. Maar zolang we winnen, hoor je mij niet klagen. Alleen, zo blijft het niet goed gaan. Het moet beter.”

Na een serie met vooral laagvliegers als tegenstander gaat NAC nu een reeks in met meer aansprekende opponenten. Rutten kijkt ernaar uit. ,,Ik hunker naar die wedstrijden. Dan pas weten we ook waar we staan. Laat ze maar komen.”

Beentjes omhoog

,,Morgen lekker naar De Graafschap kijken. Altijd leuk als je zelf hebt gewonnen. Beentjes omhoog. En dan weer een lange week naar vrijdag: Jong Ajax.”

Volledig scherm Moreno Rutten schreeuwt het uit van blijdschap na zijn gelijkmaker. © BSR Agency