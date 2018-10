Rugsponsor NAC in financiële problemen, gevolgen nog onduidelijk

De gevolgen voor NAC zijn nog niet geheel duidelijk. Naast rugsponsor van de Bredanaars is Energieflex hoofdsponsor van Keuken Kampioen Divisionist NEC, waar het nieuws is ingeslagen als een bom. ,,We zijn compleet verrast, want we hadden een uniek en ambitieus plan ontwikkeld voor de club en de stad Nijmegen", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC.