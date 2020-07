‘Rotherham United neemt Greg Leigh over van NAC’

Greg Leigh staat op het punt om naar Rotherham United te gaan. Volgens ingewijden staat alleen nog een medische keuring na het weekend een overgang in de weg. Daarna zal de linksback een contract tekenen bij de club die komend seizoen actief is in de Championship; de Engelse eerste divisie.

NAC ontvangt naar verluidt een bedrag conform de gelimiteerde transfersom zoals die is opgenomen in de overeenkomst van Leigh die nog een jaar te gaan had in Breda. Na de verkoop van Arno Verschueren wordt Leigh de tweede transfer in korte tijd die de club geld oplevert.

Vorig seizoen speelde Leigh op uitleenbasis voor het Schotse Aberdeen FC, destijds gaf hij al te kennen niets te voelen voor een terugkeer. De Engelsman wilde zijn loopbaan continueren op het Britse eiland. Een blessure en later het coronavirus zorgden ervoor dat de verdediger in december zijn laatste wedstrijd speelde.

Populair

In de zomer van 2018 kreeg Leigh de onmogelijke opdracht de schoenen te vullen van José Angeliño die een transfer had gemaakt naar PSV. Leigh speelde in het degradatie seizoen 2018/2019 16 eredivisieduels namens NAC en scoorde daarin eenmaal. Zijn ongepolijste manier van voetballen in combinatie met zijn immer aanwezige glimlach en dadendrang maakten hem razend populair bij een deel van de Bredase achterban.

Voor de 25-jarige Leigh, opgeleid bij Manchester City, wordt Rotherham United na Crewe Alexandra, Bradford City, FC Bury, NAC en Aberdeen FC zijn zesde club sinds hij in het seizoen 2014/2015 tot het profvoetbal toetrad. Met zijn vorige Engelse clubs was de League One het strijdtoneel, in Rotherham gaat Leigh voor het eerst in de Championship spelen.

Volledig scherm NAC-supporters met maskers van publiekslieveling Greg Leigh. © Pix4Profs / Johan Wouters