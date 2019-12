Rösler, trotse Noor met Duitse wortels: ‘Ik ben een typische Scandinaviër’

‘We waren veel aan het katten op elkaar’

7 december ,,Vandaag was het wel slecht.” In tegenstelling tot het duel met Jong Ajax (1-2 nederlaag) vindt Nick Olij dat NAC het tegen Telstar wél heeft laten afweten. ,,De eerste helft was prima, de tweede helft hebben we amper iets gecreëerd. Het verschil is bizar groot.”