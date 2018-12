Rosheuvel: 'We geven het zo makkelijk weg, het is bijna onbeschrijflijk’

nabeschouwing NAC verder in de problemen na nederlaag in Groningen

19:42 Een afspiegeling van de wedstrijd is de 5-2 in Groningen niet. Een punt had NAC misschien wel verdiend voor de geleverde arbeid. Toch is andermaal duidelijk geworden dat het elftal tekort komt voor de eredivisie waarin het na een inktzwart weekend verder en verder van de veilige vijftiende plaats is afgedreven.