Rosheuvel viert goals uitbundig: ‘Er kwam veel los in mij’

Rosheuvel is enorm blij met zijn grote aandeel in de belangrijke zege voor NAC. ,,Het was niet mijn beste wedstrijd en daarom kwam er bij mijn tweede doelpunt het nodige in me los. Ik was wel heel scherp in de afwerking en daar schortte het vorige week aan bij mij.” De aanvaller roemt daarnaast het hele team. ,,We hebben het als team goed gedaan.”

Rosheuvel erkent dat de VAR een grote rol speelde. ,, De VAR besliste tweemaal dat het een rode kaart was. Het is niet aan ons, maar het was wel in ons voordeel.” Al met al kan Rosheuvel lekker de kerst in. Het was een heel turbulent jaar, maar dat moeten we achter ons laten. We moeten door. We moeten goed starten na de winterstop en daarbij meer punten pakken”, besluit de aanvaller.