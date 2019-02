Rosheuvel biedt excuses aan, NAC heeft aanvaller in genade aangenomen

Rosheuvel werd zaterdag tegen FC Groningen buiten de selectie gelaten omdat hij het eigen- boven het teambelang had gesteld. Daarop werd hij tot disciplinair geschorst door Van der Gaag. Tot aan afgelopen weekeinde had de Amsterdammer in alle wedstrijden een basisplaats. Met de terugkeer van topscorer Mitchell te Vrede en het in genade aannemen van Rosheuvel is het aanvalsduo weer in ere hersteld.