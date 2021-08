Roosendaler Marijnissen na debuut voor NAC: ‘Eerste stap is gezet, tweede stap zou een contract zijn’

video,,Ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt. Zonde van het resultaat. Dus ik sta hier met een dubbel gevoel”, waren de eerste woorden van Luc Marijnissen (18) nadat hij zijn eerste speelminuten voor NAC in de competitie had gemaakt.

De Roosendaler draait al de hele voorbereiding mee bij de selectie, maakte veel speelminuten en droomde van zijn competitiedebuut. Vrijdag tegen De Graafschap (2-0 nederlaag) was het dan zover. Colin Rösler viel na 25 minuten geblesseerd uit, NAC miste al vijf verdedigers, dus was het de beurt aan Marijnissen. ,,Iedere week hoopte ik op mijn debuut, maar nu dacht ik echt: vandaag komt mijn kans. Ik was een beetje zenuwachtig, maar dat ging snel weg. In de voorbereiding tegen Sparta had ik ook al voor publiek gespeeld, dus dat wende snel.”

,,Het was lastig invallen, het tempo lag hoog. Daar moest ik snel aan wennen. De Graafschap zette vol druk, dat kwam allemaal op me af. De eerste helft was lastig”, oordeelt de bij BSC opgepikte verdediger. Maar hij zag veel verbetering in de tweede helft. ,,We hadden meer rust aan de bal. Het balletje ging redelijk lekker rond. Maar we hebben een aantal kansen, die maken we niet af en uiteindelijk valt ie aan de andere kant", vat hij het wedstrijdverloop samen.

Quote Ik hoop misschien volgende week te starten. De kans is nu groter dan wanneer iedereen fit is. Dit is mijn kans Luc Marijnissen

Over zijn eigen spel: ,,Prima, maar ook wel een paar foutjes gemaakt.” Op de plek van Rösler, links centraal achterin, kwam hij te staan naast Moïse Adiléhou. ,,Hij spreekt natuurlijk geen Nederlands, dus ik probeer wel te communiceren met hem, maar dat gaat wat minder. De meeste hulp krijg ik van Thom (Haye) of Nick (Olij). Die staan in de buurt en proberen me zoveel mogelijk te helpen.”

Het arsenaal aan afwezigen biedt Marijnissen kansen. ,,Ik hoop misschien volgende week te starten. Maar dat ligt aan de trainer. De kans is nu groter dan wanneer iedereen fit is. Dit is mijn kans.” De verdediger speelt nog altijd zonder profcontract. Als hem gevraagd wordt hoe het daar mee staat, antwoordt hij als een volleerd prof. ,,We zullen zien. Ik doe mijn best, afwachten wat NAC ervan vindt.” Komt een contract eraan? ,,Dat kan ik niet zo zeggen. We zijn erover aan het praten.” Duidelijk is wel wat hij wil. ,,Ik zit al acht jaar bij de club. De eerste stap, mijn debuut, is gemaakt. De tweede stap zou een contract zijn.”

Bekijk hier het interview: