Roosendaler Marijnissen: ‘Al acht jaar is het mijn droom om bij het eerste van NAC mee te doen, nu sta ik hier’

Na afloop van het oefenduel met Cluzona werd de 18-jarige verdediger omringd door de plaatselijke jeugd. Handtekeningen, foto's. Hij ervaart het leven van een profvoetballer. ,,Het voelt heel gek”, lacht hij. ,,Wennen, maar hartstikke leuk dat die kinderen naar mij toe komen.”

Hij maakt het allemaal voor het eerst mee. Omdat een hoop centrale verdedigers nog niet zijn aangesloten deze voorbereiding krijgt Marijnissen zijn kans links in het centrum, in de basis, bij de A-kern. ,,Het is een graadmeter. Voor mijn gevoel gaat het goed. Hier werk je naartoe, het voelt als een beloning.”

Spannend

Natuurlijk was het allemaal even spannend in het begin. ,,Toen ik hier aankwam, was het even wennen. Wat moet ik doen? Hoe moet ik me gedragen? Maar de jongens vangen me goed op, ze zijn aardig tegen mij, zeggen wat ik moet doen, ook op trainingen. Het gaat eigenlijk vanzelf.”

Doelpunt

Marijnissen begon bij BSC in Roosendaal en zit nu al acht jaar in de NAC-opleiding. ,,Als jongen van negen, tien jaar kwam ik al in het stadion. Al acht jaar is het mijn droom om bij het eerste mee te doen. Nu sta ik hier. Hartstikke mooi”, vertelt hij trots. En hij pikte zijn eerste doelpunt mee. Met het hoofd scoorde hij uit een corner. ,,Daar heb ik flink op getraind. Oefening baart kunst.”

Zijn doelen voor dit seizoen zijn duidelijk. ,,Bij de selectie komen, ook in de competitie. Zoveel mogelijk meetrainen, als het kan minuten maken en ook een contract verdienen.” Daar moet deze voorbereiding aan bijdragen. ,,Nu moet ik me gewoon bewijzen. Kijken wat ze van me vinden.”

Volledig scherm ZUNDERT, Netherlands, 03-07-2021, football, , Keuken Kampioen Divisie, season 2021 / 2022, NAC player Luc Marijnissen during the testmatch Zundertse Selectie - NAC © Pro Shots / Marcel van Dorst