Roosendaals NAC-talent keert wijzer terug na kort avontuur in Italiaanse Serie D: ‘Geen moment spijt’

Sydney van Hooijdonk struint op zijn vrije dagen door de bogengalerijen in het sfeervolle Bologna, Thom Haye keek zijn ogen uit in de zuidelijke barokstad Lecce drie jaar terug. Maar dat geluk had voormalig NAC-talent Assim Said niet. Hij trok net als zijn twee oud-clubgenoten naar Italië, maar belandde in het piepkleine Este. Een stadje van nog geen twintigduizend inwoners, op een uur rijden van Venetië in het noordoosten van de laars. ,,Er was niet veel te beleven. Het centrum, dat was één straat”, zegt Said lachend.