Ronnie Stam kritisch over NAC: 'Wat ik zie is nervositeit'

,,De mensen die zeiden dat NAC een probleemloos seizoen tegemoet zou gaan, heb ik nooit begrepen. Vorig jaar ging het in de eerste seizoenshelft met Marí, Angeliño, García en Ambrose al met hangen en wurgen. Pas na de komst van Sadiq is het even gaan lopen. Die kwaliteiten heeft NAC niet meer, het elftal is minder geworden.”

Over twee periodes speelde Ronnie Stam 164 officiële duels voor NAC. Als rechtsback werd hij met FC Twente in 2010 kampioen van Nederland. Tegenwoordig ziet de in de 2016 afgezwaaide Bredanaar de thuisduels van NAC in het Rat Verlegh Stadion, soms bezoekt hij een training in Zundert. Wat hij ziet, bevalt hem matig.

,,Wat ik zie, is nervositeit. Een elftal dat bij een voorsprong op twee gedachten hinkt. Op de tribune zeggen mensen tegen elkaar: ‘Let op, hij gaat vallen.’ En dat gebeurt dan ook. Bij elke tegenslag zakt het team helemaal weg. Geen spirit, geen geloof. Als de linksback (Leigh, red.) bijvoorbeeld de bal krijgt en dertig tot veertig meter kan oversteken, kiest hij voor de veilige weg terug. Zo’n moment is het verschil tussen een kans creëren of onder druk komen te staan.’’

Analist

Stam heeft zichtbaar schik in zijn nieuwe rol als analist. Dit NAC noemt hij een matige ploeg. ,,De eerste goal van Fortuna is gewoon slecht verdedigen; een steekbal die over de laatste lijn valt en een keeper die vervolgens niet uitkomt. Bij de tweede van Fortuna wordt door het midden uitverdedigd. Dat zijn persoonlijke fouten. Dat kan je de trainer niet kwalijk nemen. In de eredivisie wordt het verschil gemaakt aan de zijkanten. Op links gaat El Allouchi naar binnen en moet de back eroverheen komen. Maar deze linksback – die andere, Carolina ken ik niet – mist de kwaliteiten van Angeliño. El Allouchi heeft op deze manier geen meerwaarde.’’

,,Zet Rosheuvel op links omdat hij met zijn rechterbeen aan de rechterkant te voorspelbaar en te makkelijk te verdedigen is. Daar ga je over heel het seizoen niet genoeg kansen mee creëren om wedstrijden te winnen. Vanaf links kan hij zijn actie maken en gevaarlijk worden met zijn schot. Dan moet de trainer het voor elkaar kunnen krijgen dat de linksback lef gaat tonen en eroverheen klapt. Dan heb je én de individuele actie van Rosheuvel en de voorzet van de linksback.’’

Quote Aanvallend moet je gewoon veel meer creëren, zeker in thuisduels. Ronnie Stam

Fernandes

,,Aan de rechterkant Fernandes, iemand die ongelofelijk goed is in de een-tegen-een en makkelijk kansen creëert. En Verschueren heeft als rechtsback het loopvermogen en de voorzet om eroverheen te komen zodat Te Vrede toch bediend wordt.”

Fernandes heeft aan de bal de meeste kwaliteiten, vindt Stam. Meer nog dan Ilic. Maar hij kan het niet alleen. De Spanjaard heeft meer steun nodig. ,,Op tien Ilic of El Allouchi, dat is om het even. Als je iets moet forceren, kan je voor het laatste half uur Mühren brengen. Niet achter, maar naast Te Vrede. Aanvallend moet je gewoon veel meer creëren, zeker in thuisduels.’’

,,Achterin kunnen Kali en Nijholt het centrale duo nog meer ondersteunen. Koch heeft ingeleverd en is niet de oude Koch van voor zijn kruisbandblessure. Hij heeft niet die extra tien procent om de ploeg op sleeptouw te nemen. Toch zou ik hem laten staan, want die twee naast hem (Mets en Palmer-Brown, red. ) maken geen goede indruk.’’