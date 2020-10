Roelant Oltmans waande zich deze week weer even in de voetballerij

De Gegenpres­sing Podcast | Einde Van Hooijdonk-soap in zicht, ode aan Frans Derks & tranen na corona-nieuws

28 september In aflevering 13 van de Gegenpressing Podcast gaat het uiteraard over de situatie omtrent Sydney van Hooijdonk, het overlijden van karaktermens Frans Derks en de vlekkeloze seizoenstart. En gaat het over het voetballen in lege stadions, wat bij de heren bijna tot depressie leidt.