Rode Verschueren: ‘Ik denk niet dat hij echt veel pijn had’

NAC-trainer Ruud Brood kijkt met gemengde gevoelen terug op de thuisnederlaag tegen De Graafschap (0-2). ,,Over het resultaat ben ik niet tevreden, maar wat ze hebben gebracht in hun arbeid is knap.”

De overtreding van Arno Verschueren, zeker voor een aanvoerder, bij een 0-2-achterstand met de pauze in zicht, is op z'n minst onhandig te noemen. ,,Ik raakte hem op zijn voet. Maar niet met een hoge intensiteit of de bedoeling hem een schop te geven."

Scheidsrechter Joey Kooij kent geen mededogen en stuurt de middenvelder van NAC met rood van het veld. ,,Ik wilde de bal eruit halen, maar was net iets te laat. Of het echt rood is, weet ik niet. Het was niet op de enkel en ik denk niet dat hij (Javier Vet, red.) echt pijn heeft gehad of er iets aan over heeft gehouden. Ik denk dat het één wedstrijd schorsing wordt. De rode kaart zorgt voor een vervelend gevoel, helemaal als je ziet hoe we in de tweede helft met tien man hebben gestreden."

Negen uur

Het lijkt wel of je als NAC-supporter beter vanaf negen uur kan inschakelen, de eerste helft is zoals vaker weinig verheffend. Verschueren: ,,Het is altijd even aftasten in de wedstrijd. In de tweede helft is het bijsturen, dan gaat het beter, voelen we het en geloven we erin. Op de tribune zat ik op het puntje van mijn stoel. De gelijkmaker zou verdiend zijn geweest. Complimenten aan het team hoe ze hebben gestreden, schitterend."

Trainer Ruud Brood noemde de rode kaart van Verschueren onnodig en baalde van de 0-1 in de eerste minuut van het duel. ,,Super slecht, we hadden het nota bene doorgesproken. Deze speler (Daryl van Mieghem, red.) is snel en komt naar binnen... De eerste bal is meteen een goal. We komen daardoor niet aan voetballen toe; super slecht. Zo snel achter komen, doet wat met het team. We gingen op twee gedachten hinken."

Tot zijn genoegen zag hij hoe zijn spelers zich oprichtten. ,,De tweede helft zijn we goed voor de dag gekomen, met veel strijd en een aantal goede combinaties. De jongens hebben er alles aan gedaan."

