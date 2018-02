Rode kaart Meijers komt NAC bijzonder slecht uit

Korte: 1.375 minuten, drie goals en twee assists

3 februari In alle wedstrijden (21 in totaal, inclusief beker) deed NAC-trainer Stijn Vreven dit seizoen een beroep op Giovanni Korte. Zeventien keer had hij een basisplaats, vier keer viel hij in. Tien keer werd de vleugelaanvaller voortijdig gewisseld, waarvan zeven keer in de laatste twintig minuten. Als het motortje op is. Zeven keer maakte hij de hele wedstrijd vol.