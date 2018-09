Robert Mühren: 'NAC heeft wel wat weg van Sparta vorig seizoen'

,,Als ik erbij kom, bedoeling dat we iets hoger gaan spelen. In de hoop dat we wat vaker voor de goal komen. Maar het gebeurde andersom. Of ik daar een verklaring voor heb. Nee, dat heb ik niet."

Mühren, die na rust als invaller zijn debuut maakte bij NAC, hoopt op een basisplaats. ,,We moeten goals maken. We hebben een aantal verschillende nummers 10. En ik ben er eentje met diepgang. Dus misschien dat het een optie is dat ik samen met Mitchell (te Vrede, red.) daar ga spelen. Maar we hebben dat niet echt kunnen testen nu, want we kregen nauwelijks aanvoer."