Robert Mühren: ‘De bal bleef tussen z'n benen hangen’

50 JAAR EREDIVISIE Polen bezorgen NAC grootste eredivisie­ze­ge ooit

7 februari Twee Poolse vluchtelingen die ten tijde van het communisme in Oost-Europa vanuit de Verenigde Staten via een niet geplande overstap in het Duitse Frankfurt in Breda belanden, helpen NAC op 27 april 1969 aan de grootste thuiszege in de eredivisie. Alleen in 1993 tegen Heerenveen lukt het NAC om die uitslag te evenaren.