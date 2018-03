Robert Braber stopt als voetballer en gaat als teammanager naar RKC

In het verleden stond Braber al vier jaar als speler onder contract bij RKC. Hij promoveerde met die club naar de eredivisie en verruilde RKC in 2014 na de degradatie voor Willem II. Dat gebeurde vlak voor het sluiten van de transfermarkt. RKC kon de vergoedingssom hard gebruiken in de strijd om het voortbestaan.

Vertrouwenspersoon

Helmond Sport

Helmond Sport was ook graag met Braber in zee gegaan, die in dat geval nog een jaar zou voetballen om in een andere functie te groeien. Bij de Helmondse club was hij in een grijs verleden al anderhalf jaar actief, alvorens hij er in 2016 weer een contract tekende. De in Willemstad geboren voetballer begon bij NAC, maar speelde nooit een officiële wedstrijd in het eerste van de Bredase club. Verder stond hij bij Excelsior en FC Ingolstadt 04 onder contract.