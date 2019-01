Rob Penders: ‘Het heeft mijn voorkeur om bij NAC te blijven’

Kali (NAC) hersteld van rugklach­ten: ‘Ik bekijk het nu van dag tot dag en bouw het geleide­lijk op’

8 januari Vanaf het moment dat hij voor drie jaar tekende, was Anouar Kali een vaste waarde en miste hij geen minuut in de eerste elf competitieduels. In de tweede week van november veranderde veel, zo niet alles. De verdedigende middenvelder, in vakjargon verbindingsspeler genoemd, was ineens verdwenen.