Rob Penders gaat jeugd ADO Den Haag trainen

Penders was negentien jaar in dienst bij NAC. In eerste instantie als speler en vervolgens als jeugdtrainer. De laatste jaren was hij assistent-trainer bij het eerste elftal van de Bredanaars. Het clubicoon kreeg een week na het ontslag van hoofdtrainer Mitchell van der Gaag in een telefoongesprek te horen dat er geen plaats meer voor hem was in de technische staf.