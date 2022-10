‘Rob Landsbergen met de bebloede tulband: een stoer voetbalverhaal, maar de realiteit is minder heroïsch’

Sterke Kortsmit ziet verbeter­pun­ten weerbaar NAC: ‘Voetbal­lend moet het beter, maar het was zeker niet slecht’

,,Ze waren heel erg aan het drukken. Ergens voel je dat hij kan gaan vallen, maar zo laat is wel een domper.” Roy Kortsmit had het gevoel dat NAC de wedstrijd tegen De Graafschap (1-1) vrijdagavond over de streep zou trekken. ,,Daarom is het echt zuur dat die goal nog zo laat valt. Toch denk ik dat we kunnen leven met een puntje.”

10 september