RKC-teammanager Robert Braber schrikt van NAC: 'Geef mij budget en ik vind de juiste spelers'

'Weten jullie wat er vier jaar geleden gebeurd is? ', zei Robert Braber vorige week op het kantoor van RKC Waalwijk, waar hij tegenwoordig teammanager is. De Bredanaar doelde op de winnende treffer die hij in extra tijd voor Willem II maakte in de derby tegen NAC.

,,Het is niet zo dat ik dan wakker word en denk: vandaag is het precies vier jaar geleden. Maar door de fans van Willem II word je er op sociale media vanzelf aan herinnerd", aldus Braber, die op de avond van de bekerloting de wedstrijd tussen NAC en Excelsior bezocht. Net buiten de poort vernam hij dat NAC de tegenstander werd.

Braber combineert zijn nieuwe functie bij de Waalwijkse club met het voetballen bij hoofdklasser Halsteren. ,,Ik had nog best meegekund in de eerste divisie", zegt hij. ,,Maar als ik voetbal, wil ik om de prijzen spelen. Het niveau bij Helmond Sport was niet de moeite waard. Ik voetbal graag om de prijzen. Met Halsteren draaien we wel mee in de top."

Kijk op spelers

De keuze om als teammanager aan de slag te gaan, is toekomstgericht. Braber, die vanaf januari de cursus oefenmeester II gaat volgen, ziet het als een brede oriëntatie. ,,Ik zit overal bij, ben vaak in overleg met interessante mensen. Ik blijf geen tien jaar teammanager. Technische zaken vind ik wel interessant. Geef mij maar een budget. Ik heb wel kijk op de geschikte spelers voor een club."

Als hij zich zo typeert lijkt hij de man te zijn waar NAC om verlegen zit. ,,Ik ken de kritiek op de samenstelling van de selectie. Maar ik kan er geen oordeel over geven, want ik ben er niet bij geweest. Ik zou eerst de budgetten moeten zien en weten wat er gebeurd is. Feit is dat een aantal clubs met minder mogelijkheden het in de eredivisie beter doet. Dan is er iets misgegaan."

Braber voelde zich bij alle Brabantse clubs waar hij speelde op zijn plaats. Maar voor NAC heeft hij als supporter een 'speciaal gevoel'. ,,Bij NAC - Excelsior ben ik geschrokken van het niveau en de cynische opmerkingen uit het publiek. Dat gebeurt niet vaak bij NAC, alleen als het erg slecht gaat. Mijn vrienden met wie ik wedstrijden bezoek zeggen: 'ze vliegen eruit. Het wordt niks meer met NAC'."

Bredase crisis

De 35-jarige ex-prof hoopt natuurlijk dat het zover niet komt. Maar de Bredase crisis mag nog best een avondje voortduren, zodat RKC in de beker een ronde verder komt. Als teammanager zit hij bij de Waalwijkers op de bank. Werd na zijn winnende treffer namens Willem II tegen NAC zijn brievenbus nog beplakt, dit keer verwacht hij na een Waalwijkse zege geen negatieve reacties.

,,In de wedstrijden die ik met RKC tegen NAC voetbalde zongen de supporters 'je moeder is van NAC'. Pas in mijn tijd bij Willem II veranderde dat in het oudste beroep ter wereld. Tussen RKC en NAC heerst veel minder rivaliteit. Het zijn twee clubs die elkaar wel kunnen waarderen."