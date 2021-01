Riera stapt van NAC transfervrij over naar FC Barcelona

Met een half jaar vertraging keert Roger Riera terug bij zijn eerste liefde die hij in 2014 verliet voor een rondreis langs vier clubs in drie verschillende landen. De voorstopper vertrekt transfervrij bij NAC (48 wedstrijden, 5 goals) en maakt het seizoen af bij het tweede team van FC Barcelona dat uitkomt op het derde niveau in Spanje.

Daarmee komt een einde aan zijn Bredase tijd met het bereiken van de halve finale van de KNVB-beker als hoogtepunt. Vorig seizoen was Riera onder de coaches Ruud Brood, Willem Weijs en Peter Hyballa een vaste waarde en viel hij op door zijn onverschrokken manier van verdedigen. Tot aan het stilleggen van de competitie had hij in alle wedstrijden een basisplaats, slechts tegen Roda JC (8 maart 2020) ontbrak hij vanwege een schorsing.

Afgelopen zomer ondernam FC Barcelona een poging om Riera los te weken bij NAC dat een vraagprijs hanteerde van naar verluidt een twee tot drie ton. Omdat de Catalaanse grootmacht krap bij kas zit, stelde het een ruildeal voor met twee spelers. De beleidsbepalers van NAC hadden daar geen oren naar. Krap zes maanden later haalt Barcelona Riera gratis op, omdat hij in Breda overbodig is geworden.

Een aantal mindere optredens van Riera was voor Maurice Steijn, de vierde trainer voor Riera in amper negen maanden, aanleiding om de mandekker eind november uit het elftal te halen. Het bleek de opmaat tot een roemloze aftocht van een speler die altijd voorop in de strijd ging en nooit zijn been terugtrok. In de laatste acht wedstrijden maakte Riera twee keer zijn opwachting in het team met een basisplaats tegen FC Dordrecht en de invalbeurt bij Jong PSV.

Aanvoerder FC Barcelona

Bij FC Barcelona B, derde in poule 2 van groep 3 in de Segunda División B, gaat de ervaren Riera (Nottingham Forest, Celta de Vigo B, Villarreal B en NAC) leiding geven aan het jonge grut. Met meer dan honderd wedstrijden in de Segunda División B en bijna vijftig officiële duels voor NAC wordt de rossige Catalaan als een belangrijke aanwinst gezien. Promotie naar de Segunda División (Spaanse eerste divisie) is het doel.

Riera staat er goed op in Barcelona. Hij genoot er zijn opleiding en was in 2014 aanvoerder van het hoogste jeugdteam dat de Youth League won, de Champions League voor onder 19 teams. De uit El Masnou, een dorpje twintig kilometer ten noorden van Barcelona, afkomstige Riera heeft tot het einde van dit seizoen getekend bij het tweede elftal van Barça.

Volledig scherm Riera scoorde vijf keer namens NAC in anderhalf jaar tijd. © BSR Agency