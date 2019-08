Riera is dankbaar voor een ‘Avondje NAC’: ‘Het is genieten, dat lijkt me duidelijk’

Spanjaard Roger Riera geniet met volle teugen van de eerste thuiswedstrijd van NAC, dat koploper is van de eerste divisie. ,,De sfeer in het stadion is een motivatie om het nog beter te doen.”

,,Als speler ben ik dankbaar dat zoveel mensen naar het stadion komen, dat is een goed teken”, zegt de 24-jarige Roger Riera. Vrijdagavond tegen Helmond Sport (5-1) beleefde hij zijn vuurdoop wat betreft het ‘Avondje NAC’. ..Het is genieten, dat lijkt me duidelijk. Voetballers zijn uiteindelijk bevoorrecht. Zo ervaar ik dat tenminste.”

De centrale verdediger maakt direct van de gelegenheid gebruik om de torenhoge verwachtingen te temperen. ,,We kunnen niet ­beloven dat we alle wedstrijden gaan winnen. Wat we wél kunnen beloven, is dat wij met een goede instelling en bereidwilligheid zorgen dat de mensen trots en tevreden kunnen zijn. Ik begrijp dat de supporters emotioneel en gepas­sioneerd zijn, wij moeten echter rustig blijven en beseffen dat er nog een lange, lange weg te gaan is.”

Grand Theater

Gewend aan de Segunda División B (de Spaanse tweede divisie), is het alsof Riera van een achterafzaaltje in een verlaten dorp naar het Grand Theater is verhuisd. ,,Ik ben in de stadions geweest van Mallorca en Racing Santander, clubs die in het verleden zelfs Europees voetbal speelden, net zoals NAC. Toch is het moeilijk om in de lagere divisies een ambiance te vinden zoals hier in Breda. Dat zie ik niet vaak. Het was een van de mooiste ervaringen die ik heb meegemaakt.”

Dat de tribunes in de vakantieperiode met 17.000 toeschouwers gevuld zijn tegen een weinig aansprekend team als Helmond Sport, is een voor de Spanjaard aangename verrassing. ,,Het heeft mij enigszins verrast omdat de club is gedegradeerd en een zwaar jaar heeft gehad. De energie die de supporters hebben, is een extra motivatie om het nog beter te doen. We kunnen ze voor hun steun alleen maar dankbaar zijn.”