Riera: ‘Hopelijk mag ik nog jaren bij NAC blijven’

Hij gebruikt het woord niet vaak, maar als Roger Riera gewag maakt van de Bredase kreet, doet hij dat niet voor de bühne. ,,NOAD moeten wij uitdragen, wij zijn de vertegenwoordigers van dat woord en het uithangbord van de stad. We kunnen winnen of verliezen, maar de intensiteit waarmee we PSV bestreden, moeten wij iedere wedstrijd tonen. Dat is het enige wat wij als spelers kunnen beloven: dat we altijd met deze houding een wedstrijd benaderen. Dit is de standaard.”