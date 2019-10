Revelatie Van Hooijdonk opgenomen in Keuken Kampioen Divisie-elftal van de week

Wat is de periodeti­tel van NAC waard?

12:33 Natuurlijk was het winnen van de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie goed voor een feestje bij NAC afgelopen vrijdag. Maar de Bredanaars hopen het ticket voor de play-offs om promotie/degradatie dat bij de periodetitel hoort, niet nodig te hebben aan het eind van dit seizoen. De ploeg van trainer Ruud Brood mikt uiteraard op de eerste of tweede plaats in de eindrangschikking, sinds dit seizoen beide goed voor rechtstreekse promotie.