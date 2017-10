Reuvers had het zwaar bij debuut

,,Dat werd BSC", zegt Reuvers als de maandagmiddagtraining in Zundert erop zit. Daar in Roosendaal viel de verdediger/middenvelder snel op bij de grote buurman RBC. ,,Jammer genoeg ging RBC toen net failliet."

Een jaar later, in 2012, kwam hij in Breda alsnog bij een profclub terecht. ,,Ik ben hier begonnen in de C2", schetst Reuvers het begin van de weg, die hem vorige week donderdag voor het eerst in de basis van NAC bracht. In een oefenwedstrijd in een leeg stadion weliswaar, maar toch?

De Kuip

,,Ik was benieuwd naar hem", zo licht trainer Stijn Vreven die basisplaats tussen tien vaste krachten toe. Twee weken daarvoor gaf de coach al aan met de gedachte te spelen om Reuvers in de Kuip te laten debuteren tegen Feyenoord. Dat de middenvelder uit Stampersgat de potentie heeft om door te groeien naar het niveau van de eredivisie steekt Vreven niet onder stoelen of banken. ,,Marwin is een passende speler, met rust aan de bal. En hij kan opvallend goed positie kiezen", somt Vreven de potentie van de jeugdspeler op. Daarom voegde hij onlangs Reuvers vanuit de A1 toe aan het dagprogramma van de club.

Tegen Feyenoord liet Vreven de 18-jarige West-Brabander uiteindelijk nog op de bank. Afgelopen donderdag was het wel zover. ,,Het eerste kwartier had ik het zwaar", kijkt Reuvers terug op dat debuut. ,,Vooral het tempo ligt veel hoger dan bij de Onder 19. Je moet in zo'n wedstrijd ook nog effe je plekkie vinden."

Stapjes

Na een tijdje vond hij redelijk zijn draai. Vreven toonde zich tevreden. ,,Marwin doet het goed op de training. Ik wilde hem ook eens zien in een echte wedstrijd van het eerste. Je kon donderdag zien dat hij nog wat stapjes moet zetten, maar dat is absoluut geen verwijt. Deze jongen heeft wat we denken nodig te hebben in de toekomst."

Reuvers kan ondertussen niet anders zeggen dan: ,,Dat dit alles mij natuurlijk verrast." De buitenwereld in Stampersgat ook? ,,Ik kreeg vooral veel reacties toen in de week voor Feyenoord in de krant stond dat ik mogelijk zou gaan spelen. Nu viel het wel mee."